Deprem sonrası tepki çeken görüntü

Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğündeki deprem Sakarya'nın birçok ilçesinde de büyük oranda hissedildi. Akyazı ilçesinde bulunan bir fabrikada üretime devam eden işçiler depreme mesaide yakalandı. Korkuyla kendilerini dışarıya atan işçilerin yaşadıkları panik güvenlik kameralarına yansıdı. İşçileri kaçıştıkları anları gülerek izleyen ve yorumlayan kişilerin davranışı ise tepkiye yol açtı.

Ali Yıldırım - Batuhan Saçar

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