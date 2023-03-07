Deprem tehlikesinden kaçan İstanbullular o ile göç etmeye başladı

Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan deprem, endişeleri beraberinde getirdi. Muhtemel İstanbul depremi son zamanlarda birkez daha gündeme geldi. Deprem endişesi yaşayan İstanbullular, alternatif arayışlara yöneldi. Fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Kırklareli'nde arsa ve ev almaya ya da kiralamaya başladı.

İstanbulluların Kırklareli'nde göç hareketliliği yoğunlaştı

Gayrimenkul Satış Temsilcisi Özgür Gömlekli Kırklareli'nin 4. derece deprem bölgesinde yer almasından dolayı deprem endişesi olan İstanbulluların kente göç etmeye başladığını belirterek “Kırklarelimizin 4. Derece deprem bölgesinde yer almasından dolayı güvenilir şehirler arasında yer almıştır. Bundan dolayı da özellikle İstanbul ağırlıklı gayrimenkul taleplerinde ve kiralık daire taleplerinde ciddi oranda artışlar gözlemlemekteyiz” dedi.

“Gayrimenkul sahipleri biraz vicdanlı olsun”

Gömlekli, gayrimenkul sahiplerinin fiyatları makul seviyede tutmaya davet ederek, “Bu durumdan dolayı zaman zaman yüksek kira ücretleri talep edilmekte İster istemez ev sahibi ve kiracılar arasında gerginlikler yaşanmaktadır. Biz fiyatları anormal derecede yüksek tutan gayrimenkulleri, gayrimenkul sahiplerini kendi portföylerimizden çıkarmış durumdayız. Kırklareli'nde ki gayrimenkul sahiplerine çağrımız bu yüksek fiyatlardan dolayı biraz daha vicdanlı davranmaları burada makul seviyelerde fiyatları tutmaları. Şuanda şehrimizde kiralık daireler yok denilecek kadar az seviyede” diye konuştu.

Satış Temsilcisi Gömlekli satışlarım özellikle müstakil bahçeli evlere talebin yoğun olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin öğrenci şehri olduğunu vurgulayan Gömlekli, bir an önce yeni yerleşim alanları oluşturulması gerektiğini ifade ederek “Kırklareli'nde bu göçün daha da artacağı öngörüsüyle yeni yerleşim merkezlerinin oluşturulması ve bunların alt yapılarının ivedilikle sağlanmaya başlanması ciddi anlamada öneme arz etmektedir. Kırklareli bir anlamda da öğrenci şehridir. Şuanda üniversitemizin kapalı olmasından dolayı şehrimizde öğrencilerimizin olmamasına rağmen ciddi anlamda bir talep vardır. İlerleyen dönemde üniversitemizin açılmasıyla beraber bu denge daha da bozulacaktır. Şimdiden buralara bu konulara önlem alınması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Fay hattı üzerinde yer alan Tekirdağ ise tercih edilmiyor.

Hüseyin Çanlı



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