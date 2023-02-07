Deprem üzerinden ‘dezenformasyon' içerikli paylaşımlar yapan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde yıkıma neden olan depremle alakalı Twiter'de @brahimz93715765 rumuzlu bir şahsın göçük altında olduğunu belirterek dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığını tespit etti. Yapılan inceleme de şahsın İbrahim Ö. (23) isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahıs sonrasında ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, sabah saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökten Ceylan

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