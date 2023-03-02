Deprem uzmanından Malatya uyarısı: 'Yeni depremler olabilir'

Kahramanmaraşlı meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda deprem uzmanı olan Doç. Dr. Onur Onat, 27 Şubat 12:05'te meydana gelen merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan ve 5.6 büyüklüğündeki depremin de yeni faylanma olduğunu aktararak, “Malatya ,Hekimhan Ovacık üzerinde ilerleyen bir fay hattı var. Buraya bir yüklenmeden bahsediliyor bunun oluşması ilerleyen süreçte yeni bir deprem üretme potansiyeline sahip” dedi.

“Malatya depremlerde ağır hasar aldı”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da çok sayıda yapının yıkıldığını ve ağır hasar aldığına dikkat çeken Onat, “Deprem ülkemizin en acı gerçeklerinden bir tanesi dün vardı bugün yaşıyoruz yarında olacak bundan kaçış yok. Kahramanmaraşlı merkezli Türkiye'nin yüzde 16'sına denk gelen 11 ilde 14 milyon insanı etkileyen depremlerde Malatya'da çok ciddi etkilenmiş durumda Malatya'da şimdilik 3 bin 139 bina yıkıldı 18 binin üzerinde de hasarlı bina var. Malatya ağır hasar almış durum. Malatya'nın ilk depreme mesafesi 160 kilo metre ikinci depreme ise 100 kilometre bu kadar uzakta bir yerde Malatya neden bu kadar hasar aldı. Çünkü daha önce de belirtmiştik, yapı stokumuzun elden geçirilmesi gerekiyor ve bunu ifade etmiştik. Son depremlerle bu acı gerçekle yüzleşmiş olduk” ifadelerini kullandı.

“Malatya için deprem tehlikesi bitmedi”

7,6 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisinin Malatya'da daha fazla olduğunu aktaran Onat, “Malatya ikinci depreme 100 kilometre mesafede ilk depreme göre daha yakın ilk depremin yıkıcı şiddeti 11, ikinci depremin yıkıcı şiddeti ise 10 idi. İlk depremde orta ve ağır hasar yapıların hemen hemen hepsi ikinci depremde yıkıldı. Eski yapılarda birlikte yeni yapılarda hasar aldı. Yeni yapıların inşa edildiği zeminler ve yükseklikleri bunların tekrar kontrol edilmesi gerekiyor. Yüksek yapılar, kötü zemin ve denetimsizlik bu kadar büyük yıkımlara sebebiyet verdi" diye konuştu.

Hasan Eryılmaz



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