Deprem ve sel sonrası Şanlıurfa'da turizm sezonu başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz yıllarda gecekondular yıkılarak tarihi Kızılkoyun Nekropolü gün yüzüne çıkarıldı. Gün yüzüne çıkarılan onlarca tarihi mağara, kültür sosyal işler daire başkanlığı öncülüğünde ışıklandırılarak ışıl ışıl bir görünüme kavuşturuldu. Turizme kazandırılan alanda, tarihi ve turistik Kızılkoyun Nekropolünde kent turizmi ele alındı. Ney dinletisi ile başlayan etkinlik, tiyatro oyuncusu Hasan Ocakoğlu'nun Stand-Up gösterisi ile devam etti. Devam eden etkinlikte, tarihi mağaralarda turizm paneline geçildi. Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal ve tarih araştırmacılarının deprem ve sel sonrası görsel sunumlarla ele aldığı kentin, bölgede en az hasar gören illerin başında geldiği bildirildi. Kentte, 3 cami ve bir kilisenin ağır hasar aldığını görsellerle aktaran Prof. Dr. Mehmet Önal, bu dini ve tarihi mekanların da restore edildiğini belirtti.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, “Şanlıurfa zaten turizme dünden hazır bugün de harika bir panele ev sahipliği yapıyoruz. Bizim ziyaretçilere açık hiçbir ören yerinde herhangi bir hasar yok. Zaten Şanlıurfa depremi en az hasarla atlatan şehirlerden biridir. Deprem öncesi biliyorsunuz inanılmaz bir çıkış yakalamıştık. Bayramla beraber Şanlıurfa inanç turizminin de merkezi olduğu için ramazanda bu hareketlilik başladı. Bayramdan sonra da beklediğimiz o deprem öncesi çıkışı devam ettirerek gideceğiz. Şu anda bizim 1 milyona yakın bir ziyaretçi rakamımız vardı. Bu sene 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti olduğumuz için bir buçuk milyonun üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

Deprem ve sel sonrası Şanlıurfa'nın eski günlerine dönmeye başladığını belirten Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, “Depremin en az tesir ettiği zemin ana kaya olan yerler ki Göbeklitepe de şuan ziyaretçilere açık bir şekilde ziyaret edilebiliyor. Herhangi bir deprem etkisi yok. Aynı zamanda yine şehir olarak depremden en az etkilenen il Şanlıurfa'mızdır. Şu an cıvıl cıvıl zaten bayramla birlikte de sokaklar dolup taşıyor yollar. Şehirde tüm restoran ve kafeler mutfağıyla açık bir şekilde faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla şehir deprem öncesi haline dönmüş durumdadır. Şanlıurfa'da hasar gören ağır tespitli 3 tane camimiz vardı, bir tane de kilisemiz vardı onların enkaz kaldırma çalışmalarını ve arkeolojik kazı çalışmalarını bitirdik” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa turizm acente yetkilileri ve rehberler de birer konuşma yaparak hazırlıklarını tamamladıklarını ve ziyaretçileri kentte beklediklerini söyledi.

Bekir Şeyhanlı



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