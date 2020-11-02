Deprem yardımı olarak aldığı erzakları sattığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı

İddiaya göre deprem bölgesinde, dışarıda kalan vatandaşlara yönelik yapılan erzak yardımından defalarca sıraya girerek yararlanan Y.Ş. isimli kişi, ürünleri kendisine ait büfede satışa sundu. Bir vatandaş ise bunu fark ederek olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Dağıtılan ürünleri kendisine ait büfede sattığını gören vatandaş durumu da polis ekiplerine ihbar etti.

Sosyal medyada yayınlandı, emniyet çalışma başlattı

Sosyal medyada bu görüntülerin yayınlanmasının ardından emniyet birimleri olayla ilgili şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yardım malzemelerini sattığı belirlenen kişinin Y.Ş. olduğu tespit edildi.Polis ekipleri Y.Ş'yi evinde gözaltına aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, sosyal medya hesabından paylaştı

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İnce, görüntülere ilişkin "Az önce yakalandı. Tabii ki Türk Polisi" açıklamasını yaptı.

Ali İhsan Çiftçi

