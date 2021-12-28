Depremde 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanında 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi H.U., statik-betornarme proje müellifi ve fenni mesulü T.A. ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.U. ve Hüseyin Bilgin Sert ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sanıkların İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davaya devam edildi. Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık T.A., tutuksuz sanık H.U. ile müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Hüseyin Bilgin Sert'in avukatı, 26 Aralık 2021'de müvekkilinin hayatını kaybettiğini ve bu sebeple davadan düşmesini talep etti.

Depremde anne, baba ve kardeşini kaybeden S.Ö. gözyaşları içinde konuşarak, “3 canını kaybetmiş biriyim. Binada güçlendirme yapıldığını ailemden duymuştum. Suçlular en ağır cezayı alana kadar mücadelemi vereceğim” dedi.

Müştekilerden Ö.T. ise “Depremde babamı kaybettim. Binada çatlaklar vardı onlar yapıldı. Bunun yanı sıra güçlendirme de yapıldı. Bundan herkesin haberi vardı. Sıva çatlakları yapıldı. Şikayetçiyim” diye konuştu.

Enkazın altından 58 saat sonra çıkarılan İ.Ş. de şikayetçi olduğunu belirterek, “Ev üzerime yıkıldı. Tadilat var mı yok mu bilmiyorum. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

"2005 yılındaki depremde bina oturmuştu ve bombe yapmıştı"

Binanın altındaki dükkanlardan birinde işyeri olan B.Ö. tanık olarak verdiği ifadesinde, “Biz dükkanımızda kendimiz tadilat yaptık. O da boya badana tarzındaydı. Taşıyıcı elamanlara zarar vermedik. 3 sene önce yerleri seramik yaptık. Dükkanı ortadan alçıpanla ikiye böldük. Doğramaları değiştirdik. 2005 yılındaki depremde bina oturmuştu ve bombe yapmıştı. Doğramaları da bu yüzden değiştirdik” dedi.

Emrah Apartmanında kiracı olarak oturan S.A ise “2016 Ocak ayında kiracı olarak taşındım. Bu tarihten sonra büyük tadilat veya güçlendirme bildiğim kadarıyla olmadı. Küçük tadilatlar oluyordu. Dış cephenin boyanması dışında bir tadilata şahit olmadım” diye konuştu.

Tutuklu sanık kalmadı

Mahkeme heyetinden beraatini talep eden tutuklu sanık T.A., “Ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi bilirkişi raporuna göre projelerimiz aklanmış ve sorumluluğumuz ortadan kalkmıştır. Dava yanlış yere gidiyor. Tadilatları görmezden gelirsek binanın yıkılışını doğru yorumlayamayız. Kolon kesilmesinin yanında epoksi ve güçlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirilmelerin dikkate alınmadığını söylemek istiyorum. Eksik değerlendirmeler yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık H.U. ise kendisini, “Depremde ben de yakınlarımı kaybettim. Eğer yanlışım olsaydı onları o binada oturtur muydum?” diye savundu.

Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, cezaevinde kaldığı süre ve sağlık durumu göz önüne alarak tutuklu sanık T.A.'nın konutunu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verdi. Bu kararla birlikte dosyada tutuklu sanık kalmazken, duruşma ertelendi.



Ali Gözeten

