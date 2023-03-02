Depremde 4 bin yıllık apartmanda zarar gördü

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem birçok yıkıma neden oldu. Binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı asrın felaketinde Sivas'ın Gürün ilçesi de nasibini aldı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçede bulunan ve M.Ö. 2 binli yıllarda Hititlerin zamanında yapıldığı düşünülen mağara evlerinin bir kısmında çökmeler yaşandı. Bakıldığında 3 ve 5 katlı ilkel bir apartmanı andıran mağara evlerinde ki çökmede herhangi bir yaralanma olmadı.

Mağaralar depremde hasar gördü

Çayboyu Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu, deprem sonrası mağaraların zarar gördüğünü ifade ederek, “ M.Ö. 2 binli yıllarda Hititliler tarafından mağaralarımızın, 6 Şubat Kahramanmaraş ve Elbistan depremin oldukça hasar alıp bir kaç yerinde döküntüler oluşmuştur. Mağaraların çevresinde evlerimizin bulunduğu ve insanların yaşadığı yerler vardır. Burası için önlem alınması gerekiyor” dedi.

Yasin Kayacı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.