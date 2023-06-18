Depremde 7 yakınını kaybeden iki kardeş babalarının kabrini ziyaret etti

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım 11 il içinde Hatay'da yaşandı. Kentte binlerce kişi hayatını kaybederken, yüzlerce insan ailesiz kaldı. Acının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğu Hatay'da Babalar Günü'nde mezarlıklarda yine hüzün hakimdi. Sessizliğin yer aldığı mezarlıklar önünde birkaç çiçekçi ve az sayıda ziyaretçi olduğu görüldü. Bu ziyaretçilerden birisi ise 25 yaşındaki Mustafa Karaman ve 18 yaşındaki kız kardeşi Melisa Karaman oldu. Karaman kardeşlerin yaşadığı bina 6 Şubat depreminde yıkıldı. Enkazda baba Kudret, anne Sabriye, ikiz kardeşler Savaş ve Ömer ile anneanne hayatını kaybetti. Mustafa ve Melisa kardeşler ise 3 gün sonra hafif yaralı olarak kurtarıldı. Birbirlerine tutunup acılarını saran iki kardeş, depremden sonraki ilk Babalar Günü'nde mezarlığa ziyarete geldi. Kardeşleri ve anne, babalarının kabirlerine çiçek bırakıp dua eden kardeşler duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan kardeşler, duanın ardından mezarlıktan ayrıldı.

"Bugün de ilk Babalar Günü, ziyarete geldik"

Antakya Asri Mezarlığı'na defnedilen baba, annesi ve kardeşinin mezarını ziyaret eden Mustafa Burak Karaman, “Eski stadyum civarındaydı evimiz ve 7 kişilik bir aileydik. 6 Şubat depreminde babam, annem, iki erkek kardeşim ve anneannei kaybettik. Kız kardeşimle ben 3 gün sonra enkazdan çıkabildik. Bugün de ilk Babalar Günü, ziyarete geldik. Normalde hep birlikte geçirirdik” dedi.

Depremin ardından zor günler geçirdiklerini ifade eden Karaman, “İlk bayramı, ilk Anneler Günü'nü, ilk Babalar Günü'nü yalnız geçirdik. Acı geçmiyor, ilk günkü gibi alışmaya çalışıyoruz. Tek tesellim kız kardeşimin hayatta olması. Onunla birlikte hayatta kaldık” ifadelerine yer verdi.

İsa Akar - Veysel Korkmaz

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