Depremde ağır hasar alan apartman yıkıldı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde Adana'da 13 bina yıkılırken 418 vatandaş hayatını kaybetti. Bu depremde 200 bina da ağır hasar aldı. Ağır hasarlı binaların yıkımına ise başlandı. Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Ezgi Apartmanı da ağır hasar aldığı için boşaltıldı. Yıkım kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Yıkım hem havadan hem de karadan görüntülendi. Dron ile görüntülenen yıkımda bina saniyeler içinde yerle bir olurken, binadan geriye toz bulutu kaldı. Yıkımda çevredeki binalar zarar görmedi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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