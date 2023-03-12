Depremde ağır hasar alan evinin yıkılışını gözyaşları ile izledi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu Malatya'da çok sayıda bina yıkılırken, binlerce yapı da hasar aldı. Büyük bir yıkımın yaşandığı kent merkezinde ağır hasarlı binalarının kontrollü bir şekilde yıkımına da başlanırken, yıllardır yaşadıkları evleri saniyeler içerisinde yıkılan vatandaşlar o anları gözyaşları içerisinde takip ediyor.

Kızı ve torunu ile birlikte yaşadığı evin yıkılmasını gözyaşları ile takip eden Nurhan Arslan, tek bir parça eşya çıkaramadığını ifade ederek, ayakta durabilmek için serum aldığını belirtti. 5 katlı apartmanda evleri bulunan diğer vatandaşlar ise yıkımı endişeli gözlerle izledi.

Hasan Eryılmaz



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