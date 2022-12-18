Depremde ağır hasar gören 35 yıllık cami yıkıldı

Düzce depreminde ağır hasar aldığı belirlenen 791 yapının yıkım çalışmaları sürüyor. Kazukoğlu Mahallesi'nde ağır hasarlı tespit edilen 1987 yapımı cami de ekipler tarafından yıkıldı. Çevre sakinleri ise yıkımı hüzünlü gözlerle izledi.

12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde camide konakladıklarını aktaran Ömer Can Kara (24), “Düzce depreminden sonra biz hep burada yaşadık. Kur'an-ı Kerim'i bu camide öğrendim. Çocukluğum bu camide geçti diyebilirim. Açıkçası ben çok üzüldüm. Ama ağır hasar aldığı için insanların zarar görmemesi bakımından yıkılması gerekiyordu tabii ki. Ağlayasım geldi yıkılırken. Sürekli burayı görüyorduk, buraya geliyorduk. Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum” dedi.

Enes Bektaş-Selçuk Akyol



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