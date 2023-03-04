Depremde alt katı çöken binaya girip anne ve ablasını kurtardı

Adıyaman'da yerel gazeteci olarak görev yapan Zeynel Boz, Kahramanmaraş merkezli ilk depreme Bahçelievler Mahallesindeki evinde yakalandı. Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte ağır hasarlı evinden yara almadan çıkmayı başaran Boz, telefonla Yeni Mahallede oturan anne ve ablasını aradı. Cep telefonuyla anne ve ablasına ulaşamayan Zeynel Boz, şehirde trafiğin kilitlenmesi nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik yolu yaya koştu. Anne ve ablasının yaşadığı apartmana giden Boz, alttaki katın tamamen çöktüğünü ve ikinci katın giriş katı seviyesine geldiğini gördü. Giriş kapısı da kapanan binaya pencereyi kırıp giren Zeynel Boz, depremde yaralanan anne ve ablasına ulaştı. Anne ve ablasını kucaklayarak pencereden çıkartan Boz, hastaneye ulaştırmayı başardı.

Yaralı olarak pencereden çıkarttı

Deprem sabahı yaşadıklarını anlatan Zeynel Boz, “ 6 şubat gecesi ben Bahçelievler Mahallesinde oturuyordum. Sağ salim biz kurtuldum ama annem ve ablamı merak ederek şu anda bulunduğumuz Yeni Mahalle'ye geldim. Annem 3'üncü katta oturuyor ama bina çöktüğü için giriş katı gibi görünüyor. Ben annem ve ablamı yaralı bir şekilde arkamda bulunan pencereden çıkarttım ve hastaneye götürdüm, tedavi altına aldılar” dedi.

Bir an öldük dedik

Hayatında böyle bir sarsındı görmediğini söyleyen Boz, “Rabbim bur tür acıları bir daha kimseye yaşatmasın. Bu anlatılacak bir durum değil. Derler ya, yaşamak lazım. Gerçekten yaşayınca insanlar anlıyor. Ben hayatımda böyle bir sarsıntı, böyle bir şey hiç görmedim. İnanılmaz bir sarsıntıydı. Ben 4'üncü katta kalıyorum, biz bir an öldük dedik” diye konuştu.

Ahmet Arslantaş - Şinasi İnan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.