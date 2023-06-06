Depremde başarılı çalışmalarından dolayı TÜBİTAK'tan takdir yazısı

Faysal Ergün tarafından TÜBİTAK'a yapılan ziyaret sırasında verilen takdir yazısında, “Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem felaketinde 11 ilimiz büyük ölçüde zarar görmüş ve dünya ölçeğinde ses getiren büyük deprem asrın felaketi olarak adlandırılmıştır. Sosyal sorumluluk ve duyarlılık çerçevesinde TÜBİTAK olarak deprem bölgesine yapmış olduğumuz çalışmalara şirketiniz tarafından sunduğunuz katkı hem kurumumuz hem de tüm milletimiz için oldukça kıymetlidir. Deprem bölgesine sunduğunuz değerli yardımlarınız, Cumhurbaşkanlığının başlamış olduğu 'Türkiye Tek Yürek' Kampanyası'nın devamı olarak TÜBİTAK olarak gerçekleştirdiğimiz anlamlı işbirliği ve ülke çapında farkındalık oluşturan katkılarınız nedeniyle şahsım ve kurumumuz adına teşekkür eder; ülkemiz sanayisine ve ekonomisine adınızı duyurmuş bir kuruluş olarak da başarılarınızın devamını dileriz” ifadelere yer verildi.

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