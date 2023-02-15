Depremde bebeğini ve ailesini kurtararak ailesinin kahramanı oldu

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından yaralanan ve Manavgat Devlet Hastanesine sevk edilen depremzedelerin tedavisi devam ediyor. Depremzede Enes Furkan Tutuş'un kendi çocuğu ve ailesini kurtarması ise büyük takdir topladı.

Yaşadıklarını anlatan Enes Furkan Tutuş, birkaç saniye daha geç kalsa bebeğinin üzerine beton bloğun düşeceğini hatırlattı. Tutuş, "Deprem anında bebeğimi aldığım noktaya 1 saniye sonra beton blok düştü. Hemen kendimizi masanın altına attık. Çünkü depreme yolda yakalanacağımızı düşündük. Sarsıntı biraz azalınca kendimizi dışarı attık. Sonra telefonla annemlere ulaşmaya çalıştım. Şebeke olmayınca annemin evinin oraya gittim. Telefonla ulaşınca annem, belden aşağısısın enkaz altında olduğunu söyledi. Eşimi ve çocuğumu güvenli yere bıraktım, sonra annemi vatandaşlarla kurtardık. 9 yaşındaki kardeşimi de kurtardık. Abdullah kardeşimi de enkaz altından yaklaşık 6 saat süren çabamızla kurtardık" dedi.

"Oğlum sayesinde kurtuldum"

Tedavisine devam edilen anne Seferiye Otomatik, "Önce hafif bir sallantı oldu. Balkona çıktım depremin durumuna bakmak için. Giriş katta oturuyordum. İki oğlumla birlikte tam çıkalım derken üst katla birlikte bina üstümüze göçtü. Sonra daha dar bir yerde sıkıştım. Oğlumun bir tanesi geniş yerde kaldı. 3 saat enkazda kaldım ve bilincimi kaybettim. Vatandaşlar ve oğlum sayesinde kurtuldum" diye konuştu.

"Montaj dediler"

Depremden yaralı kurtarılan Abdullah Tutuş, "Enkaz altındaki halimizi yayınladım. Montaj dediler, hakaret ettiler, sosyal medyadan ama yaklaşık 10 saat enkaz altında kaldım. Çok kötü bir andı, öleceğimi düşünerek şehadet getirdim. Deprem anında uykudaydım. Annem uyandırmaya çalışıyor sandım. Sonra kalktım üstümde duvar, kendimi rüyada sandım. Enkazdan ağabeyim tarafından kurtarıldım" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Demirci

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