Depremde binanın yıkılmasını minibüs önledi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezli meydana gelen iki büyük depremle ilgili farklı görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Şehirde bir çok bölge gibi Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karaziyaret Mahallesi sakinleri de depremden etkilendi. Meydana gelen depremde iki katlı bir binanın yıkılmasını ise altında park halindeki 46 J 0223 plakalı minibüs önledi. Ev park halindeki minibüsün üzerine oturdu. Minibüsü kolon görevi gördü.

Minibüs sahibi Fatih Yıldırım, “Bizde bilmiyorduk sabah indiğimizde ev minibüsün üzerine düşmüş ikinci depremde de ev minibüsün üzerine tamamen düştü. Tabi ki biz insanların kurtulmasına sevindik. İki üç evin inmesini önledi. İki aile bir evde, 4 aile de yan kısmındaki evde yaşıyordu. Ailelerin kurtulmasına vesile oldu ne mutlu bize” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.