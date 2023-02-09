Depremde can kaybı sayısı 17 bin 134 oldu

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından bin 330 artçı deprem meydana geldi. SAKOM'dan alınan son bilgilere göre, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 17 bin 134 vatandaş hayatını kaybetti, 70 bin 347 vatandaş yaralandı. 30 bin 360 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 29 bin 622 arama kurtarma personeli görev yaptığı ifade edilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığından alınan bilgilere göre diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 6 bin 479 olarak açıklandı. Açıklamada, ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 120 bin 344. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 241 araç sevk edildi bilgisi yer aldı.

Afet bölgelerine 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirdiği belirtilen açıklamada, Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 160 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu ve toplam bin 143 sorti yapıldığı da duyuruldu. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 22 gemi görevlendirdi.

Barınma, beslenme ve psikososyal destek bilgilerinin de paylaşıldığı açıklamada, “Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 973 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edilmiştir. 97 bin 973 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlanmıştır. Kızılay, AFAD, MSB, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 mobil aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Afet bölgesinde 5 milyon 613 bin 242 sıcak yemek, 1 milyon 135 bin 852 çorba, 5 milyon 550 bin 291 lt su, 5 milyon 670 bin 934 ekmek, 3 milyon 454 bin 173 ikramlık malzeme, 16 bin 700 çay dağıtımı, 441 bin 554 içecek dağıtımı yapılmıştır. 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Bölgeye bin 606 personel ve 156 araç sevk edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Musa Enes Aksakal



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