Depremde can kaybı sayısı 3 bin 419'a yükseldi

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Toplamda 3 bin 419 kaybımız var. Teyit edildi. Yaralılarımız 20 bin 534. Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda. Yıkık bina sayımız 5 bin 775. Şu ana kadar 312 artçımız mevcut. Bunların 6 ve üzeri olan 3 depremimiz var. 24 deprem de 5 ve 6 arasında. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Bu sabahtan itibaren hava araçlarını daha rahat kullanmaya başladık. Özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmaları oldukça başarılı şekilde yürütüldü.

Şu an itibariyle 12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur. Bunlardan 4 bin 60'ı Kahramanmaraş'ta, 2 bin 465'i Hatay'da, bin 314 Gaziantep'te, bin 721 Adıyaman'da, 687 Osmaniye'de, 119 Adana, 562 Diyarbakır, Şanlıurfa 100, Kilis 41 ve Malatya bin 112. Toplam 4 bin 785 sağlık personelimiz görev yapmakta. Toplam sahada fiilen çalışan personel sayısı 24 bin 443'tür. Vinç ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili sahada ciddi yol alındı. Sahaya sevk edilen 500'ü geçti. 6 A400m, 6 C130, 19 CN235, 4 KC135 tanker uçakları ve 26 helikopter sahada. Yoğun şekilde Adana Havalimanı lojistik üs haline geldi.

Hastanelerimizdeki hasar boyutunda bir değişme yok. Dışarıdan ve içeriden gelen sahra hastaneleri mevcut. Hızlı bir şekilde kurulum yapıyoruz. Hasarlı olan hastanelerin bulunduğu yerlerde yoğun olarak diğer illere hasta sevkiyatı yapıyoruz

Özellikle dün akşam ve gece boyu yaşanan tipiden dolayı yolların afet bölgesi dışında yoğun şekilde kapanıyor olmasından kaynaklı bugün itibarıyla hava yolu aracılığıyla ihtiyaçların afet bölgesine intikalini öncelemiş durumdayız.

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a çok hızlı şekilde bu iç başta olmak üzere hava araçlarını sevk ediyoruz.

14 ülkeden 3 bin 294 arama kurtarma personelinin geldiğini görüyoruz. 70 ülke talepte bulundu. Adana'dan ilgili yerlere sevk aşamasındalar

Osmaniye-Gaziantep yolu üzerinde Nurdağı mevkiinde tek yönlü bir geçiş imkanı sağlandı. Özellikle görevli araçlar için açılmış durumda. Malatya-Kahramanmaraş arasında bir sıkıntı vardı. Orada da alternatif güzergah kullanılmaktadır.

Bugün Reyhanlı'ya elektrik veriyor olacağız. Gaziantep'te İslahiye ve Nurdağı henüz verilmiş değil. Malatya'da halihazırda veriliyor ama enkazın olduğu yerlerde kontrollü olarak. Osmaniye'de merkez, Bahçe ve Kadirli'de elektrik verilmeye başlanmıştır. Kahramanmaraş merkeze kontrollü olarak elektrik verilmeye başlandı. Elbistan'da kısmen, Pazarcık'a henüz verilmiyor.

Doğal gazla ilgili 6 noktada ana hatta sorun olduğunu ifade etmiştim. Bunlarla ilgili çalışmaların tamamlanması için gerekli ekipmanlar sahaya iletildi ve çalışmalar başladı. Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'a gaz verilebilmesiyle ilgili ekipler çalışmaya fiilen başladı.

Kahramanmaraş 530 kayıp, yaralı 2 bin 900. Hatay 872 kayıp ve 2 bin 766 yaralı. Osmaniye 293 kayıp, bin 312 yaralı. Adıyaman 720 kayıp, 400 yaralı. Diyarbakır 92 kayıp, 770 yaralı. Şanlıurfa 95 kayıp, bin 791 yaralı. Gaziantep 481 kaybımız, 3 bin 890 yaralı. Adana 146 kayıp, 2 bin 611 yaralı. Malatya 166 kayıp, 3 bin 298 yaralı. Elazığ'da 2 kayıp ve 376 yaralımız söz konusu.

Sahada fiilen bakanlarımız işe sahip çıkıyorlar. Sosyal medya üzerinden afeti yönetmeye kalkarsak faydasından çok zarar görmeye başlarız. TSK personeli zaten kullanılmakta. Orada bir sınır söz konusu değil.

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