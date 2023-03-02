Depremde canlarını son anda kurtaran aile, yıkılan evlerinin önünde kurdukları çadırda yaşıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen deprem, 11 ilde çok sayıda mal ve can kaybına neden olurken, yıkımın en fazla yaşandığı illerden biride Hatay oldu. Hatay'ın Antakya ilçesi Akçaova Mahallesi'nde 2 katlı bir aile apartmanında kalan 15 kişi deprem nedeniyle yıkılan evlerinden son anda canlarını kurtardı. Enkaza dönen yuvalarının yanında çadır kuran aile, yeni bir evleri olana kadar çadırda kalırken, tek istekleri ise normal hayatlarına dönebilmek.

Canlarını son anda kurtardıklarını belirten Yasin Şerifler, “Deprem çok şiddetliydi. Ne olduğunu anlayamadık, bir anda evde bulunan soba, çatal bıçak, her şey yere düştü. Hemen canımızı kurtarmak için bizimkileri dışarı çıkarttım. Daha sonra alt katta oturan engelli babamın yardımına koştum. Babamı çıkardığım gibi evimiz yıkıldı. Çok şükür kurtulduk. Şimdi burada olan evimizin yanı başına çadır kurduk. Abim, kardeşlerim, çocuklarım, babam ve annem çadırda kalıyoruz. Tek istediğimiz başımızı sokacak bir yuva” diye konuştu.

Ahmet Burak Öztürk - Ahmet Arslan

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