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Depremde enkaza dönen mahalle taşınmak istiyor

Depremde enkaza dönen mahalle taşınmak istiyor
Depremde enkaza dönen mahalle taşınmak istiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nin bir başka noktaya taşınması isteniyor. 457 haneli mahallede neredeyse sağlam evin kalmadığını belirten mahalle muhtarı, mahallenin hızlıca bir başka noktaya taşınmasını istediklerini söyledi.

Depremde enkaza dönen mahalle taşınmak istiyor - Tıkla İzle

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 04.17 ile 13.24'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da depremin yaralarının sarılması için çalışmalar sürerken, depremlerde büyük yıkım yaşayan Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde neredeyse taş üstünde taş kalmadı.

"İkinci depremde büyük bir yıkım yaşadık"

7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin bin kişinin yaşadığı mahallede büyük bir yıkıma neden olduğunu belirten Kozluca Mahalle Muhtarı Vedat Akgün, "İlk deremde köyümüz ufak tefek hasarlar aldı. İkinci de ise köyümüzün yüzde 40'ı yıkıldı, yüzde 50'nin üzerindeki yapılar ise hasar aldı. Yıkılan evin enkazı altında kalan Zülal Özkan (70) hayatını kaybederken eşi Ahmet Özkan'ı (75) ise enkaz altında yaralı çıkardık" dedi.

Hasan Eryılmaz

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