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Depremde enkazda kalan araçlar tanınmaz hale geldi

Depremde enkazda kalan araçlar tanınmaz hale geldi
Depremde enkazda kalan araçlar tanınmaz hale geldi

Hatay'da depremde enkaz altında kalan birçok araç tanınmaz hale geldi. Milyonluk araçların, enkaz bölgesinden oluşturulan alanlara çekilmeye devam ettiği belirtildi.

Depremde enkazda kalan araçlar tanınmaz hale geldi - Tıkla İzle

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkazların kaldırıldığı bölgelerde göçük altında kalan araçlar ise çıkartılarak oluşturulan alanlara çekiliyor. Bu çerçevede merkez ilçelerden Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'ndeki alana da tanınmayacak hale gelen birçok hasarlı araç çekildi.

Ferit Savaş

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