Depremde enkazı kaldırılan hastaneden çıkmadı: 65 gündür ailesi kızlarını arıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası da yıkılmıştı. Binanın tamamen enkazı kaldırılmasına rağmen tedavi gören Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Handan Balıkçı'ya ulaşılamadı. 65 gündür umutla bekleyen aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Yaşadıklarını anlatan baba Ayhan Balıkçı, "Kızım eğitim araştırma hastanesi ek binasında tedavi görüyordu. 6 Şubat depremi sonrası yıkılan binada kızımın ne canlı ne de ölüsünü bulabildik. Hastanenin enkazının kaldırıldığı son güne kadar oradaydık ve bulamadık. Kızımın bulunması istiyorum" dedi.

Artık dayanamadığını belirten Anne İlham Balıkçı ise, "Lütfen kızım bulunsun istiyorum. Kızım kaybolduktan sonra kalp krizi geçirdim ve dayanamıyorum artık" ifadelerini kullandı.

Alican Gümüş



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