Depremde etkilenen Malatya'da köy evlerinin inşasına başlandı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu 11 kentte büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor. Malatya'da büyük yıkımın yaşandığı Akçadağ ilçesinde bir taraftan konteyner kentlerin kurulumları sürerken diğer taraftan ise köy evleri için çalışmalara da başlandı.

“Akçadağ'da 8 bin yapı depremden etkilendi”

Akçadağ'da bir taraftan konteyner kentlerin kurulumları sürerken diğer taraftan da köy evleri için çalışmalara başlandığını kaydeden Aydınlar Mahalle sakinlerinden Mahmut Boyraz, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'mız ciddi manada hasar gördü. Akçadağ ilçemizde 8 bin konut depremden etkilenirken Aydınlar Mahallemizde 130 konut ağır hasar aldı. Mahallemizin tamamı yeniden inşa edilecek. Bir hafta önce köy evleri için çalışmalara başlandı. Birinci etapta 41 toplamda ise 138 adet köy evi inşa edilecek. Ören ve Doğu mahallerimizde de konteyner kentler kuruldu. Kotangolü mahallemiz de ise 308 konteyner kentin kurulması için altyapı çalışmaları tamamlandı. Bugün itibariyle konteynerlerin sevki başladı. İnşallah vatandaşlarımız bayram öncesinde konteynerle yerleştirilecek. Afetin yaralarını biran evvel sarılacak. Devletimiz var olsun” dedi.

Hasan Eryılmaz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.