Depremde evde otururken yan odasının duvarı yıkıldı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kızıolören Mahallesi'nde evinin duvarı yıkılan Mehmet Karabıyık yaşadıklarını anlattı. Akşam ailesiyle evde oturduklarını ifade eden Karabıyık, “Yemeğimizi yedik. Misafirim vardı, torunum gelmişti, açmış sofra hazırladılar. O anda saat 21:00 gibi bir sallantı oldu. Ne olduğunu da bilemedik. Olduğumuz yerde kaldık. Bir yerin yıkıldığını bildik. Dışarıya çıktık, komşumun oğulları ev yıkılmış dedi” ifadelerini kullandı.

“Biz içerdeyken duvar yıkıldı”

Konya'dan yetkililerin geldiğini söyleyen Karabıyık, “Konya'dan belediye başkanı geldi. Belediye başkanı bize burayı yapacaklarını söyledi. ‘Siz hiç üzülmeyin, biz size yatacak yer de buluruz, burayı biz yaparız' dedi. Korktuk aşağıya çökecek diye o an böyle bir korkumuz oldu. Biz içerdeyken duvar yıkıldı. Öbür odadaydık. Oturduğumuz odanın da sıvaları dökülmüş” diye konuştu

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin

