Depremde hasar alan Halk Sağlığı Birimine ait 4 katlı bina çöktü

Alınan bilgiye göre, depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Yörük Selim Mahallesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Birimine ait 4 katlı bina çöktü. Çöken binanın depremde hasar alması nedeniyle tedbir maksatlı boşaltıldığı öğrenildi.

Binanın boş olması nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

Halil Ulubey

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