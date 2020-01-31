Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımı başladı

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, bazı binalar çöktü, bir çok yapı ise hasar aldı. Elazığ'da bin kişilik ekiple hasar tespit çalışması yüzde 40 seviyesine gelirken ağır hasarlı 841 yapı tespit edildi. 841 ağır hasarlı yapıdan 90'ı için acil yıkım kararı verildi.

Şu ana kadar aralarında okullarında bulunduğu 7 yapı yıkıldı. Son olarak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Acem Gülü Sokakta bulunan 8'er katlı 3 apartmandan oluşan 48 dairelik Güneş sitesinde yıkım çalışması başlatıldı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

