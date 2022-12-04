Depremde hasar gören adliye binasında çalışmalar sürüyor

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalarda yıkım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, depremde dış cephesi hasar gören adliye binasında da onarım çalışmaları devam ediyor. Dış cephesi zarar gören binada yüklenici firma tarafından hasar ortadan kaldırılıyor. Adliye içinde normal faaliyetler sürerken, ekiplerce dış cephesi kontrollü olarak yenileniyor.

Düzce Adliyesi'nin eski idare amiri Temel Kırali, binanın sadece dış cephesinde hasar oluştuğunu belirterek, binanın genel olarak sağlam olduğuna dikkat çekti. Kırali, "Depremde sadece içerideki dolapların yıkılması sebebiyle ufak tefek hasarlar oluştu. Genel anlamda adliye binası sağlam, herhangi bir sorun yok. İçeride çalışan arkadaşları da ziyaret ettik. Onlara 'Sakın korkmayın, binada ağır bir hasar yok' diyerek, binanın sağlam olduğunu söyledik" dedi.

Enes Bektaş - Selçuk Akyol

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