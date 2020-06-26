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Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı
Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Manisa’da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından ilk hasarlı binanın Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Mahallesindeki Çarşı Camii olduğu tespit edildi. Cami, depremde meydana gelen çatlaklar nedeniyle ibadete kapatıldı.

AFAD'a göre merkez üssü Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi olan Kandilli'ye göre ise Akhisar'ın Sazoba Mahallesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından ilk hasarlı binanın Akhisar'ın Akselendi Mahallesi'ndeki Çarşı Camisi olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından cami ibadete kapatılırken, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekiplerle birlikte mahalleleri dolaşmaya devam ediyor.

Deprem sırasında Akselendi Çarşı Camisi'nde cuma hazırlıklarını yaptıklarını belirten bir vatandaş depremin çok şiddetli hissedildiğini ve deprem sonrası hem camide hem de minarede çatlaklar meydana geldiğini söyledi. Ekipler tarafından şeritle ibadete kapatılan camide daha detaylı çalışma yapılması bekleniyor.

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