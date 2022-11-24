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Depremde hasar gören caminin yıkılmasına karar verildi

Depremde hasar gören caminin yıkılmasına karar verildi
Depremde hasar gören caminin yıkılmasına karar verildi

Düzce'de yaşanan depremin ardından hasar görerek yıkım kararı verilen camide hummalı bir çalışma başlatıldı. Mahalle sakinleri camideki eşyaları tahliye etmeye başladı.

Depremde hasar gören caminin yıkılmasına karar verildi - Tıkla İzle

Merkez üstü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılamaya başlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, köylerde hasar tespit çalışması gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Gölyaka ilçesine bağlı Sarıdere Köyünde bulunan cami, depremde gördüğü hasar sebebiyle yıkım kararı verildi. Yıkımın ardından vatandaşlar Sarıdere Köyü Cami'nin eşyalarını boşaltmaya başladı. Caminin 1988 yılında ibadete açıldığı ve 1999 Depreminden de etkilendiği öğrenildi.

Fehime Kartal - Mehmet Ekrem Ceylan
 

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