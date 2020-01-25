İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Depremde hasar gören cezaevi boşaltılıyor

Depremde hasar gören cezaevi boşaltılıyor
Depremde hasar gören cezaevi boşaltılıyor

Depremde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 814 mahkum çevre illere tahliye edilmeye başlandı.

Depremde hasar gören cezaevi boşaltılıyor - Tıkla İzle

Elazığ'ın Sivrice merkez üssü olan 6.8 şiddetindeki depremde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tahliye işlemi başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Elazığ depreminde hasar gördüğünü açıkladığı Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu, mahkum ve hükümlüler başka cezaevilerine naklediliyor.

Adalet Bakanlığı cezaevindeki 814 tutuklu, mahkum ve hükümlünün Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta ve ilçelerinde bulunan cezaevlerine sevk edileceğini açıkladı.

Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayı duyan mahkum yakınları cezaevinin önüne akın etti. Gözyaşları içerisinde cezaevi önünde tedirgin bekleyişlerini sürdüren aileler yetkililerin kendilerine bilgi vermesini istiyor.

Mahkumların hayatından endişe ettiklerini dile getiren yakınları, cezaevinin önünden ayrılmıyor. Polis ekipleri cezaevinin önünde önlem aldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş'un ve yetkililerin incelemesi sonrasında alınan kararın ardından tahliyeler başladı. Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, halen E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunuyor.

Ahmet Arslantaş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.