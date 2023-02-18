İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremde hasar oluşan caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı

Depremde hasar oluşan caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı
Depremde hasar oluşan caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı

Sivas’ta depremde hasar gören Kangal Zafer camisinin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş'ta artarda meydana gelen depremlerde Sivas'ta da hasarlar meydana geldi. Depremde hasar gören ve tehlike oluşturan yapıların kontrollü olarak yıkımına başlanıldı. İlk olarak Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Zafer cemisinin hasarlı minaresi kontrollü olarak yıkıldı. Kangal kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen yıkımda, tedbiren çevredeki evler boşaltıldı. Öte yandan Kangal'a bağlı Örencik köyü ve Delioğlanderesi köylerinde bulunan camilerinde hasar gören minarelerinin yıkılacağı belirtildi.

Harun Üngör

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.