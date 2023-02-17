Depremde Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın enkazında can veren doktora acı veda

Reyhanlı ilçesinde görev yapan Uzman Dr. Emre Özaslan, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki Rönesans Rezidans sitesinde depreme yakalanarak yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Özaslan'ın ailesi ve sevenleri umutla sağ kurtulmasını beklerken, enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan işlemlerin ardından Özaslan'ın cansız bedeni, Erzin'deki baba evine getirildi. Özaslan'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazını müteakip gözyaşları arasında defnedildi.
Mehmet Uras.
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.