Depremde hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucu Diyarbakır Yenişehir Mahallesi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Polis Memuru Sümbül Haktan Yıldız Özkan'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Vefat eden polis memuru için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi ve sevenleri katıldı. Özkan'ın cenazesi İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü.

5 ay önce evlenmişlerdi

Vefat eden polis memurunun 5 ay önce evlenerek dünya evine girdiği öğrenildi. Sümbül Haktan Yıldız Özkan'ın Astsubay eşi Mustafa Özkan'ın da enkaz altında kaldığı ve Mustafa Özkan'ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Davut Has - Furkan Duman - Şehriban Uzun



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.