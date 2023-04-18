Depremde hayatını kaybedenlerin mezarları düzenleniyor

Adıyaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, depremde hayatını kaybeden kişilerin mezarlarında çevre düzenlemesi yapıyor. Geçen yıl tek tip mezar uygulaması başlatan Adıyaman Belediyesi, şehir mezarlığında yoğun bir çalışma sergiliyor.

6 Şubat'ta meydana gelen depremde 8 bin 500'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da, 4 bin 150 kişi şehir mezarlığı olan yeni mezarlıkta defnedildi. Hava koşulları ve sel nedeniyle çamur olan mezarlıktaki çalışmalar havaların ısınmasıyla başladı. Ekipler gece gündüz demeden, mezarlıkların bakım, onarım ve çevre düzenleme işini Ramazan Bayramı'na yetiştirmeye çalışıyor.

Mezarlıklar Müdürü Ahmet Çelik, deprem sonrası hayatını kaybedenlerin mezarlarında düzenlemeyi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadığını belirterek, “6 Şubat'ta meydana gelen depremde kaybettiğimiz insanlarımızdan 4 bin 150 kişi şehir merkezindeki iki mezarda defin oldu. Deprem sonrası yoğunluk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çamur olan mezarlıktaki düzenlemelere başladık. Gece gündüz demeden ekiplerimiz çalışıyor. Hem bayram temizliği, hem rutin çalışmamızı yapıyoruz. Tek tip mezar uygulamasını deprem şehitlerinin bulunduğu alanda da yürütüyoruz. Mermer siparişlerimizi verdik, taş siparişlerimizi verdik, parkeler yapılıyor” dedi.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.