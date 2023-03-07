Depremde İslahiye'deki mezarlık da tahrip oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İslahiye Mezarlığında bulunan onlarca mezar ve mezarları çevreleyen duvarlarda tahribat meydana geldi. Mezarların mermerleri kırılırken bazılarının taşları yere düştü. Mezarlığı çevreleyen duvarlar yerle bir olurken bazı mezarlarda da çöküntü oluştu. Depremin İslahiye ilçesindeki aile mezarlığına da zarar verdiği görüldü. Sarsıntının etkisiyle birçok mezar taşının kırıldığı görüldü Onlarca mezarlık çatlarken kimisinin ise tamamen yıkıldığı görüldü.

İbrahim Halil Aslan

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