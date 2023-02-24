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Depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti

Depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti
Depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’da Kahramanmaraşlı depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü enkaza döndü. 300 haneli köyde hayatını kaybeden 48 kişi getirildikleri Malatya’da Şehir Mezarlığı’na defin edildi.

Depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Adıyaman'da büyük hasara neden olurken, 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Büyük yıkımın yaşadığı Çelikhan ilçesinde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü ise enkazda döndü. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı köyde hayatını kaybeden akraba ailelerden oluşan 48 kişinin cenazesi getirildikleri Malatya Şehir Mezarlığı'na defin edildi.

48 kişinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakan Kenan Apak isimli bir vatandaş ise tarifsiz bir acı yaşandığını kaydederek diyecek söz bulamadıklarını söyledi.

Hasan Eryılmaz - Cahit Özçelik

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