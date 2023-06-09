Depremde kaybolan yeğenini arıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ebrar Sitesi'nde yaşayan Özcan ailesinden anne Mehtap ve baba Hüseyin Özcan hayatını kaybetti. Deprem sonrası çiftin oğlu Emre Özcan ise yaralı kurtuldu. Deprem sonrası 17 yaşındaki Şengül Özcan'ın yaşadığına inandığını söyleyerek bulunmasını isteyen yenge Hatice Çam, yetkililerden yardım istedi. Çam, “Kahramanmaraşlıyım bu depremde Ebrar Sitesi'nde yaşayan görümcem ve eşi hayatını kaybetti. Kızı ise kayıp 17 yaşında. Her yere bildirdik haber alamdık. Annesini DNA testinden alındı ne ölülerde ne de dirilerde çıkmadı. Dayısı ve bizler çok zor durumdayız diri mi ölü mü hiç bilmiyoruz. Yeğenimizin bulunmasını istiyoruz. Bir bilgi ve haber etmelerini istiyoruz. Ailede yaşayan bir erkek kardeşi var Emre Özcan. O da depremzede Antalya'da tedavi gördü. Şuanda bende, validemin yanında ve teyzesinde kalıyor. Erkek kardeşi Emre, kardeşinin yaşadığını söylüyor deprem anında kendisine gidelim dediğini söylüyor. Sağ ise ölü ise bir umut bekliyoruz” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.