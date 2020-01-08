Depremde minaresi yıkıldı, fırtınada kubbe kaplaması söküldü

Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremde Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin minarelerinden birisi yıkılmış diğeri hasar görmüştü.

Minareleri kontrollü olarak sökülen caminin 2 gündür etkili olan fırtınada ise kubbesindeki kurşun kaplamalar söküldü. Kurşun kaplamaları sökülmüş halde bulunan cami görenleri korkutuyor.

Cami akıbetini bekliyor

Avcılar'ın girişinde ve E-5 karayolu kenarında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yanından genç yaşlı her gün binlerce insan geçiyor. İnsanların yoğun kullandığı güzergahta bulunan camiden alınan karot örneklerinin çıktığı ve yetkililerden akıbeti için onay beklediği biliniyor.

“Avcılar'ın girişi olduğu için insanlar buradan geçiyor”

Her gün caminin önünden geçmek zorunda olduğunu belirten vatandaşlardan Mevlüt Yaşar, “Tehlike arz ediyor. Büyük bir tehlike hem de. Rüzgarlı havalarda, kar yağmur yağdığında korkuyoruz. Buradan yandan geçiyoruz” dedi.

Mustafa Karasu bir diğer vatandaş ise, “ Tehlikeli oluyor biz buradan devamlı geçiyoruz. Bizler buradan geçiyoruz daha dikkatli olunması gerekiyor. Rüzgarın etkisi ile daha kötü oldu kaplamalar. Avcılar'ın girişi olduğu için insanlar buradan geçiyor” diye konuştu.

Murat Delice

