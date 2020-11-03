Depremde ölen babaanne ve 4 torunundan geriye doğum günü görüntüsü kaldı

Cuma günü meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi. Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremde çöken Rıza Bey Apartmanının enkazında kalan Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10)'in cansız bedenleri çıkarıldı. Çorumlu oldukları öğrenilen aileden ise geriye geçen Şubat ayında çekilen Vera'nın doğum gününde çekilen görüntüler kaldı. Görüntülerde kardeşlerin kesilen pasta sonrasında büyük mutluluk yaşadıkları görülüyor.

Babaanne ve 4 torunu, Çorum'daki cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Muhammed Muttalip Yalçın

