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Depremde petshopta mahsur kalan kuşlar kurtarıldı

Depremde petshopta mahsur kalan kuşlar kurtarıldı
Depremde petshopta mahsur kalan kuşlar kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde petshop dükkanında mahsur kalan kuşlar, gönüllü ekipler tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkılan binalarda kalan evcil hayvanlar da gönüllü hayvanseverler tarafından kurtarılıyor. Kahramanmaraş'taki Selçuk Pasajı'nda yaklaşık bir haftadır kapalı kepenkler arkasında kalan kuşların imdadına vatandaşlar yetişti. Petshop dükkanının kepenkleri açılarak kuşlar kurtarıldı. Papağan, muhabbet, kanarya kuşlarına yem ve su verildi. Bakımları yapılan kuşlar, yardımseverler tarafından gönüllü bölgelere gönderilecek.

Mert Taha Varol

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