Depremde petshopta mahsur kalan kuşlar kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkılan binalarda kalan evcil hayvanlar da gönüllü hayvanseverler tarafından kurtarılıyor. Kahramanmaraş'taki Selçuk Pasajı'nda yaklaşık bir haftadır kapalı kepenkler arkasında kalan kuşların imdadına vatandaşlar yetişti. Petshop dükkanının kepenkleri açılarak kuşlar kurtarıldı. Papağan, muhabbet, kanarya kuşlarına yem ve su verildi. Bakımları yapılan kuşlar, yardımseverler tarafından gönüllü bölgelere gönderilecek.

Mert Taha Varol

İLGİLİ HABER Onikişubat ilçesinde enkaz altında 1 kadın ve 1 erkek daha kurtarıldı

İLGİLİ HABER 152 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

İLGİLİ HABER Kırgız arama kurtarma ekibi, 7 yaşındaki çocuğu enkazdan sağ çıkardı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.