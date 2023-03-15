Depremde tarlada yarıklar oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il ağır hasar aldı. 13 binanın yıkıldığı Adana'da 418 vatandaş hayatını kaybetti. Tufanbeyli ilçesi de depremi en fazla hisseden yerlerden biri oldu. İlçe de İki bina yıkılırken 1 kişi hayatını kaybetti. Depremden sonra Güzelim köyünde tarlalarda yarıklar olduğu ortaya çıktı. Tarlasındaki derin yarıkları gören çiftçi şaşkınlık yaşadı. Tarladaki yarıkların uzunluğu depremin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Fatih Keçe

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