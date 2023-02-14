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Depremde umutlar tükenmedi, baba ile kızı enkazdan 209 saat sonra sağ çıkarıldı

Depremde umutlar tükenmedi, baba ile kızı enkazdan 209 saat sonra sağ çıkarıldı
Depremde umutlar tükenmedi, baba ile kızı enkazdan 209 saat sonra sağ çıkarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altından baba ile kızı 209 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Deprem afetinin 9. gününde gelen bu güzel haber herkes tarafından sevinçle karşılandı. Umutları yeşerten gelişme coşku ile karşılandı.

Depremde umutlar tükenmedi, baba ile kızı enkazdan 209 saat sonra sağ çıkarıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'dan umutları yeşerten güzel bir haber daha geldi. Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde bulunan Murat Apartmanı'nın enkazında ekipler baba ile kızına sağ olarak ulaştı. Kocaeli Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ve AFAD ekipleri enkaz altında iğneyle kuyu kazar gibi hassas çalışması sonucu baba ile kızı deprem afetinin 209. saatinde sağ olarak kurtardı. Deprem afetinin 9. gününde yaşanan gelişme umutları yeşertmeye devam ederken herkes tarafından coşku ile karşılandı.

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