Depremde üzerine duvarı yıkılan çocuk, yeniden yürüyeceği günlerin hayalini kuruyor

6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın meydana geldiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Emrah-Zeynep Şenen çiftinin tek katlı müstakil evleri de zarar gördü. Deprem gecesi aile 4 çocuklarıyla birlikte panikle dışarı kaçtı. Bu sırada bahçede yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi İbrahim Halil Şenen'in üzerine yıkıldı. Yıkıntıların arasından çıkarılan çocuk, ancak birkaç gün sonra bir sağlık kuruluşuna götürülebildi. Yapılan tedavide bel bölgesinde kırıklar oluşan Şenen'e, korse takılarak tekerlekli sandalye verildi. Tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Şenen, desteksiz sadece birkaç adım atabiliyor. Gününün büyük çoğunluğunu tekerlekli sandalyede geçiren Şenen, yeniden arkadaşları gibi koşup oynamak ve okula gidebilmek için tedavi yardımı bekliyor. Oğlunu yalnız bırakmayan anne Zeynep Şenen, depremden yaklaşık bir ay önce safra kesesinden ameliyat olan İbrahim'in o gece uyuyamadığını hatırlattı.

"Uzun süredir tedavi ettiremiyoruz"

6 Şubat'ta sallantıyla uyandıklarını anlatan Şenen, “Sarsıntı durmadı eşim ve ben çocuklarımızı dışarı çıkarmaya çalıştık. Eşimin üzerine kapı kapanınca İbrahim'in elini bırakıp geriye gittiğimde, dışarı yönelen oğlumun üzerine duvar çöktü. Oğlumu kurtardık 3 gün boyunca yaralı şekilde arabada yattık. Adana'ya gittik, daha sonra Samsun'a sevk edildik. 25 gün çelik korse ile İbrahim hastanede yattı. Riskli olduğu için ameliyata almadılar. 4-5 ay sırt üstü yatarsa kaynama olacağını söylediler. Oğlumun okul hayatı yarım kaldı. Oğlumun tedavisi için gerekli bir şey yapamıyoruz. Uzun süredir tetkiklerini yaptıramadık. Belinde ağrılar var. İmkanlarımız kısıtlı” dedi. Şenen, oğlunun iyi bir tedavi olup, eskisi gibi yürüyüp koşmasını istediğini sözlerine ekledi.

"Yürümek istiyorum"

Arkadaşlarını uzaktan izleyen İbrahim Halil Şenen, “Deprem gecesi dışarı çıkarken, hava birden aydınlandı. Savruldum ve duvar üstüme yıkıldı. Annemler beni çıkardı, yürüyemiyordum. Belim ve ayağımda ağrılar vardı, alnımdan kan akıyordu. Dışarı çıktık her yer kötüydü. Şimdi zor oturuyorum, yürüyemiyorum. Eskisi gibi yürüyüp, koşmak, top oynamak, arkadaşlarımla gezmek istiyorum. Okuluma da geri dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İsa Akar-Ahmet Arslan - İsmet Biçen

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