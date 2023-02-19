Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor

Osmaniye'de 991 kişinin hayatını kaybettiği ve depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıkta yakınlarını kaybeden vatandaşlar, kabristanı adeta mesken edindi. Yakınlarının mezarı başından ayrılmayan depremzedeler, sevdikleri için durmadan dua edip gözyaşı döküyor. Çocuk mezarları üzerinde yer alan oyuncaklar, genç kızların mezarları üzerine örtülen gelinlikler, askere gidecek gençlerin kabirlerine bırakılan Türk bayrakları ile kabristandaki manzara yürek dağlıyor.

Beril Solmuşgül - Müslüm Balko

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