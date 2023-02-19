İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor

Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor
Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar, yakınları tarafından gözyaşları içinde bir bir toprağa veriliyor. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu mezarlıklar, ölenlerin yakınları ile dolup taşıyor.

Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor - Tıkla İzle

Osmaniye'de 991 kişinin hayatını kaybettiği ve depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıkta yakınlarını kaybeden vatandaşlar, kabristanı adeta mesken edindi. Yakınlarının mezarı başından ayrılmayan depremzedeler, sevdikleri için durmadan dua edip gözyaşı döküyor. Çocuk mezarları üzerinde yer alan oyuncaklar, genç kızların mezarları üzerine örtülen gelinlikler, askere gidecek gençlerin kabirlerine bırakılan Türk bayrakları ile kabristandaki manzara yürek dağlıyor.

Beril Solmuşgül - Müslüm Balko

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.