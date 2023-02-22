Depremde yakınlarını kaybetti, acısını bir kenara bırakıp tezgahın başına geçti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. “Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin ardından soğuk havanın etkili olduğu bölgeye yardımlar sürüyor.

6 Şubat'ta yaşanan depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakınlarını kaybeden ve Adana'da da evlerinde hasarlar oluşan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alev Sökmen, acısını bir kenara bırakarak deprem bölgesi için dayanıklı gıda maddesi üretiyor. Kastamonu Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrencilerinde destek verdiği üretimde vakumlanan ürünler, Türk Kızılayı Kastamonu Şubesine teslim edilerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından gelen talepler üzerine üretilen dayanıklı gıda maddelerinin üretimi devam ederken, bir yardan da Kastamonu Üniversitesinin deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik yardımları da sürüyor.

Doç. Dr. Alev Sökmen, beraberinde akademisyen arkadaşları ve öğrencileriyle birlikte farklı hava şartlarına ve zamana karşı dayanıklı ürünler olan kuru tarhana, bazlama ve köy ekmeği, elma reçeli, galeta ve kraker gibi çeşitli ürünleri hazırlayarak, deprem bölgesine ulaştırılıyor.

“Mutfakta yaptığımız ürünleri vakumlayarak deprem bölgesine ulaştırıyoruz”

Mutfakta yaptıkları ürünleri vakumlayarak deprem bölgesine ulaştırdıklarını söyleyen Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alev Sökmen, “Deprem felaketini duyduğumuz zaman elimizden ne gelir diye düşündüm. Bunun için bir takım çalışmalar yapmamız gerektiğini ve şu anda tüm ülkemizde gastronomi mutfak sanatlarına ihtiyaç var. Yiyecek ve içecek hizmetlerine destek olmamız gerekiyor. İlk etapta bizim yapabileceklerimiz ilgili kuruluş ya da Kızılay ile birlikte daha çok dayanıklı ürünler ve ilk ihtiyaç malzemeleri olan galeta, ekmek, poğaça gibi ürünleri hızlı bir şekilde üretelim istedik. Derslerimize geçen hafta itibariyle başlamıştık fakat öğrencilerimizle de birlikte çalışmamız gerekiyordu. Öğrencilerimizden destek aldık, onlarda büyük bir istekle bütün sınıflarımız, bütün öğrencilerimiz büyük bir memnuniyetle mutfağa girdiler. Üretimimizi yapıyoruz. Yaptığımız ürünleri hızlı bir şekilde soğuttuktan sonra vakum makinesi ödünç almıştık, vakum makinesiyle özellikle yaptığımız ürünlerin dayanıklılığını arttırmak için paketler haline getirdi. Çünkü çeşitli bölgelere çeşitli ürünler gidecekti. Bizlerde daha uzun vadeli kalsın diye vakum makinesiyle paket haline getirdik yaptığımız ürünleri. Ben, ayrıca Kastamonu Slow Food gurubunda yer alıyorum. Buradan da Kastamonu'muzun yaş tarhanasını deprem bölgesine gönderebilirsek diye düşündük. Çünkü yaş tarhana pişmeye hazır olan bir çorba çeşidi. Kastamonu Slow Food gurubuyla bağlantıya geçtim. Guruptan da bir hayli fazla bağış geldi bizlere. İlk etapta yaş tarhanayı da vakumlayarak paket haline getirdi. Çünkü hava almaması gerekiyor, 4 ay kadar falan buzdolabında saklanabiliyor. Bunları da hızlı bir şekilde vakumlayarak paketledik. Bunların bir kısmını Kastamonu Slow Food gurubuna teslim ettik. Bu ürünleri Kızılay ile birlikte vakit kaybetmeden deprem bölgesine gönderdik” dedi.

“Çocuklar için besin değeri yüksek tarhana ve çölyaklı kişiler içinde glütensiz tarhana üretiyoruz”

Çocuklar için besin değeri yüksek tarhana ile çölyaklı kişiler içinde glütensiz tarhana ürettiklerini belirten Doç. Dr. Alev Sökmen, “Daha öncesinden çalışmalarına başlamış olduğum tarhana üretimini yapıyoruz. Yine aynı şekilde vakumlayarak ihtiyaç olduğunda göndermek üzere hazır bulunduracağız. Ayrıca özellikle çocuklar için birde çölyaklı kişiler için yani glütensiz tarhana üreteceğiz. Bu konuda çalışmamam vardı. Besin değerini yükselterek çocuklar için tarhanalarımızı hazırlayacağız. Yine paket haline getireceğiz. Ayrıca KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedeler bulunuyor. Bu afetzedeler içinde Kastamonu'dan istenildiğinde yiyecek noktasında destek sağlayacağız. Şu anda eğitime ara verildiği için öğrencilerimiz yok. Birkaç tane akademisyen hocalarımızla bir işleri yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada gönüllüler olursa onların desteğini bekleriz. İnşallah üretimimizi gönüllüler ile birlikte sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Kaybettiğimiz yakınlarımızı, acımızı bir kenara bırakıp depremzedeler için dayanıklı gıda ürünleri üretiyoruz”

Depremde yakınlarını ve akrabalarını kaybettiğini ifade eden Sökmen, “Hem eşim aynı zamanda Turizm Fakültesi Dekanı Alptekin Sökmen hocamız, Hatay'ın Erzin ilçesinden. Annemiz Adana'da yaşıyor. Adana'da yıkılan binalar oldu, annemizin de binasında hasarlar oluştu. Bizde deprem bölgesinde bulunup oraya destek olmak istedik ancak Kastamonu'da da sorumluluklarımız vardı. Dekan hocamız kısa süreliğine kendisi gitti. Dekan hocamızın Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan hala tarafından yakınları bulunuyor. Dekan hocamız ve ben, görüştüğümüz akrabalarımızın kayıp haberlerini aldık maalesef. Ayrıca deprem bölgelerinde tanıdıklarımız, dostlarımızda bulunuyor. Evlerini kaybedenler var. Dolayısıyla bizlerde o bölgede olup oradaki insanlarla birlikte acılarına daha fazla ortak olmak isterdik ama Kastamonu'da da görevlerimiz var, sorumluluklarımız bulunuyor. O yüzden buradaki sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Acımızı bir tarafa bırakıp elimizden geldiğince ve talep olduğu sürece buradaki üretimlerimize devam edeceğiz. Bu vesile ile depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum, tüm ülkemizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Vedat Yunus İkizoğlu



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.