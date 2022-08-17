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Depremde yaşamını yitirenler için eller semaya açıldı

Depremde yaşamını yitirenler için eller semaya açıldı
Depremde yaşamını yitirenler için eller semaya açıldı

17 Ağustos Marmara Depremi'nde Kocaeli’de yaşamlarını yitiren vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim okundu.

Türkiye'nin içine yakan ve ‘Asrın felaketi' olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 depreminin 23. yıl dönümünde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti. 17 Ağustos Mezarlığı'nda yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, eller semaya açılarak dualar edildi. Düzenlenen anma programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mustafa Uslu - Fehime Kartal

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