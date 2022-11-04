Depremde yıkılan minare havadan görüntülendi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Buca ilçesinde saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 14.7 kilometre derinliğinde oluştu. Gece yarısı meydana gelen deprem, İzmirlileri uykusundan uyandırdı. Bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Öte yandan depremde Konak'taki Selahattinoğlu Camii'nin minaresi yıkıldı. Yıkılan caminin minaresi havadan sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi.

Hakan Gözalan - Sinan Yeniçeri - Ali İhsan Çiftçi

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