Depremde zarar gören evleri için yaptığı tuvalleri satışa çıkardı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde evleri temelinden havaya kalkarak yürüdüğü için ağır hasarlı gösterilen Atmaca ailesi, yeni ev yapmak için umutlarını oğullarına bağladı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan ve atama bekleyen Emin Atmaca, depremde 2 metre ileriye kayan evlerinin önünde yarım kalan portre ve tuvallerini tamamlamaya çalışıyor. Atmaca, aralarında Fatih Sultan Mehmed, Barış Manço, manzara resimlerinin bulunduğu tuvalleri yeni ev yapmak için satmak istediğini söyledi. Emin Atmaca, yaşanan depremin üzücü olduğunu belirterek, “Tüm Türkiye yas tutuyor. Ben de içimizdeki acıyı, hüznü bir nebze de olsa gidermeye çalışıyorum ve bunu sanat yoluyla yapmaya çalışıyorum. Sanat insanın içindeki bütün duyguların yaşandığı bir kavramdır aslında. Biz de hüznümüzü, acılarımızı ve duygularımızı sanatla dışa çıkarmaya çalıyoruz. Yapmış olduğum çalışmaları aileme katkı sağlamak ve yeni bir ev yapmak için satacağım. Bu konuda bana yardımcı olunursa sevinirim” dedi.

Yasin Erdem - İbrahim Halil Aslan - Cihan Kizir



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