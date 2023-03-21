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Depremde zarar gören minare yıkıldı

Depremde zarar gören minare yıkıldı
Depremde zarar gören minare yıkıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde yarısı yıkılan cami minaresinin kalan kısmı da kontrollü şekilde yıkıldı.

Depremde zarar gören minare yıkıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli depremler Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesindeki Şıhmatlı Hacı Ömer Camii'ne de zarar verdi. Cami minaresinin yarısı depremde yıkıldı. Minarenin kalan yarısının yıkımı için ekipler harekete geçti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, minarenin kalan yarısı iş makinesi yardımı ile yıkıldı.

Yıkım anı ve yıkım sırasında vatandaşların kaçışı kameraya yansıdı. Etrafa saçılan taş parçaları temizlendikten sonra cami önündeki bulvar yeniden trafiğe açıldı.

Halil Ulubey - Volkan Kaplan - Metehan Nazlı

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