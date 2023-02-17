Depremden 260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, depremzedenin elindeki tesbih dikkat çekti

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Depremzedenin hastaneye girerken elindeki tuttuğu tesbih dikkat çekti. Şakiroğlu'nun deprem saatinde sekiz aylık bebeğini hastaneye getirdiği ve karısı ve çocuğunun enkaz altından depremden bir gün sonra kurtarıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanede olduğu ve incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan



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