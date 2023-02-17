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Depremden 260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, depremzedenin elindeki tesbih dikkat çekti

Depremden 260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, depremzedenin elindeki tesbih dikkat çekti
Depremden 260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, depremzedenin elindeki tesbih dikkat çekti

Hatay'da yıkılan Akademi Hastanesi enkazından depremin 260. saatinde Mehmet Ali Şakiroğlu (26) adlı vatandaş sağ olarak çıkarıldı. Yaralı vatandaş Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Depremden 260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, depremzedenin elindeki tesbih dikkat çekti - Tıkla İzle

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Depremzedenin hastaneye girerken elindeki tuttuğu tesbih dikkat çekti. Şakiroğlu'nun deprem saatinde sekiz aylık bebeğini hastaneye getirdiği ve karısı ve çocuğunun enkaz altından depremden bir gün sonra kurtarıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanede olduğu ve incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

 

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan
 

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